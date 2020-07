Konzernkreise: Auslandstochter Arriva reißt offenbar Milliarden-Loch bei der Bahn auf

Die Deutsche Bahn steuert Konzernkreisen zufolge in der Coronakrise in diesem Jahr auf einen Verlust von mehreren Milliarden Euro zu. Bereits im ersten Halbjahr habe der Staatskonzern einen Betriebsverlust (Verlust vor Zinsen und Steuern) von 1,8 Milliarden Euro eingefahren, sagten mit den Zahlen Vertraute am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Besserung werde bis Jahresende nicht erwartet.