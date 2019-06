Kooperation: Edeka und „Budni“ machen Drogeriemärkten im Südwesten Konkurrenz

Edeka kooperiere hierfür mit der Hamburger Drogeriemarktkette Budnikowsky, kurz „Budni.“ Für diese ist es eigenen Angaben zufolge die erste Expansion in Südwestdeutschland. Sie hat sich bislang mit mehr als 180 Filialen auf Hamburg und Umgebung sowie seit vergangenem Sommer auch auf Berlin konzentriert. Mitte April eröffnete „Budni“ mit Edeka Südbayern in Bamberg die erste Filiale in Süddeutschland.