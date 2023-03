Kooperation mit Autoherstellern Bei Media Markt und Saturn gibt es bald auch Autos

Entscheidende Änderungen plant Wildberger auch für das Standortnetz. Europas größter Elektronikhändler will künftig stärker mit kleineren Filialen expandieren. „Wir nennen diese Formate Xpress und Smart“, so Wildberger. In Ungarn betreibt Media Markt bereits 20 Xpress-Märkte als Shop-in-Shop-Kooperation mit dem Handelskonzern Tesco. In Italien setzt das Unternehmen auf Smart-Märkte mit 600 bis 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche und einem ausgewählten Sortiment.