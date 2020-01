Kooperation mit Tankstellenbetreiber wird ausgebaut Aldi tankt auf

Neben den neun Aldi-Standorten betreiben die Österreicher bislang fünf weitere Tankstellen in Deutschland, vier davon in Bayern. Über die Unternehmenshomepage sucht Avanti derzeit zwar „Grundstücke für die Errichtung neuer Tankstellen in ganz Deutschland“. Dennoch dürfte der Marktanteil von Avanti wohl auch in Zukunft minimal bleiben. So gibt es in Deutschland aktuell rund 14.500 Tankstellen. Allein Marktführer Aral kommt auf knapp 2300 Standorte, Shell folgt mit 1900 Tankstellen, Total mit rund 1150.