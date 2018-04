Kooperation: Warum Eurowings doch nicht auf Laudamotion setzt

Sowohl bei Condor als auch bei Eurowings hat der überraschende Einstieg von Ryanair bei Laudamotion maßgeblich zu dieser Entscheidung beigetragen, ist aus dem Umfeld beider Airlines zu hören. Da ist zum einen das Thema „Marke und Wahrnehmung“. Es sei schwer vorstellbar, dass Passagiere, die zum Beispiel bei Eurowings einen Flug gebucht hätten, am Ende in einem Flugzeug säßen, in dem die Crew durchsage „operated by Ryanair“.