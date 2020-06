Kosmetik: Coty steigt bei Beauty-Marke von Kim Kardashian ein

West ist bekannt für ihre Reality-Show „Keeping Up with the Kardashians“, in der sie zusammen mit ihren Schwestern Einblicke in ihr Privatleben gewährt. Sie ging 2017 mit ihrer Kosmetikfirma an den Start. 2019 verkaufte bereits ihre Schwester Kylie Jenner die Mehrheit an ihrer Beautylinie „Kylie Cosmetics“ für 600 Millionen Dollar ebenfalls an Coty, die sich damit eine jüngere Zielgruppe erschließen will.