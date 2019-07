Kosmetikhersteller: L’Oréal will eigene Aktien für 750 Millionen Euro zurückkaufen

Während die Nachfrage nach Kosmetika von L’Oréal in Asien, insbesondere China, weiterhin hoch sei, seien die Umsätze in Nordamerika gesunken. Zudem kündigte der Kosmetikriese an, im zweiten Halbjahr eigene Aktien im Volumen von bis zu 750 Millionen Euro zurückkaufen zu wollen. Die erworbenen Titel sollen dann eingezogen werden.