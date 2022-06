Kosmetikhersteller: Sommerbeginn stimmt Beiersdorf positiv – Aktie acht Prozent im Plus

Grund waren Aussagen zur Kosmetiksparte mit den Marken Nivea und Eurecin, die schneller als der Markt wachsen soll. Um das Wachstum anzukurbeln will Beiersdorf durch Zukäufe „weiße Flecken“ in seinem Angebot füllen. Die Ebit-Marge der Consumer-Sparte soll ab 2023 um mindestens einen halben Prozentpunkt im Jahr klettern. 2021 hatte sie bei 12,1 Prozent gelegen. „Wir waren noch nie so mutig bei Preiserhöhungen“, sagte Warnery.