Kreuzfahrtschiff Meyer-Werft bekommt ersten Auftrag seit Beginn der Pandemie

Der deutsche Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft hat mitten in der Coronakrise einen Neubauauftrag aus Japan an Land gezogen. Die Großreederei NYK Group bestelle ein Luxusschiff für 744 Passagiere, das 2025 ausgeliefert werden solle, teilte das Unternehmen in Papenburg an der Ems am Mittwoch mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. NYK werde erstmals Kunde der Meyer-Werft.