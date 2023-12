Krise beim Spielwarenunternehmen Einmal Pleite und zurück – die wirtschaftliche Achterbahnfahrt des Spielzeugherstellers Haba

Seitdem ist er ein paar wichtige Schritte vorangekommen: Mitte November verkündete Haba, die Geschäftsführung sei kurz davor, zusammen mit dem Betriebsrat eine Einigung über die Neuausrichtung des Unternehmens zu erzielen. Diese wurde Anfang Dezember erzielt, sodass zum 1. Dezember das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet werden konnte – ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Sanierung. Wenige Tage später kündigte das Unternehmen zudem den Verkauf seines Produktionsstandorts in Eisleben in Sachsen-Anhalt an.