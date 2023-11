Krise in Benkos Reich „Ich rechne mit einer Aufspaltung der Signa-Gruppe“

Wen trifft die Signa-Krise am stärksten? Die Banken?

Um die Banken mache ich mir momentan am wenigsten Sorgen. Soweit man das überschauen kann, verfügen sie über gute Sicherheiten an den jeweiligen Immobilien. Vielleicht gelingt es den Finanzierern sogar, Signa-Objekte mit hohen Abschlägen zu erwerben. Langfristig könnte sich das lohnen. Heikel könnte es dagegen für Investoren werden, die Genussscheine gezeichnet haben – und natürlich für die Gesellschafter.



Transparenzhinweis: Die Handelsblatt Media Group ist wie die Signa Holding an der digitalen Bildungsplattform Ada beteiligt.



Lesen Sie auch: Kassensturz in Benkos Reich