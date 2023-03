Krise in der Fleischbranche Wer am Hackfleisch verdient

Das Thema beschäftigt in dieser Woche auch die Agrarministerkonferenz. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir steht unter Druck, auf die Krise der Viehhalter eine Antworten zu finden. Die fünf Landesagrarminister aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt (CDU und CSU) haben den Grünen-Politiker Özdemir in einem Brief öffentlich kritisiert. „Mit großer Sorge stellen wir einen beschleunigten Rückgang der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung in Deutschland fest“, zitiert die Welt aus dem Brief. „Der Bundesregierung fehlt ein Gesamtkonzept zum Umbau der Tierhaltung in Abstimmung mit vorhandenen Initiativen und zusammen mit den Betroffenen in der Wertschöpfungskette“, schreiben die Landesminister.