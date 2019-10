Kriselnde Modeketten „Die Casualisierung der Mode ist kaum auszuhalten“

Aber auch die britische Unternehmung Supergroup mit der Marke Superdry verzeichnete im vergangenen Jahr ein Plus von 15 Prozent (auf 1,1 Milliarden Euro Umsatz), die beiden Herzogenauracher Wettbewerber Puma (plus 12,4 Prozent) und Adidas (plus 3,3 Prozent) wuchsen ebenso wie Thommy Hilfiger (plus 11,8 Prozent) und der norwegische Jackenhersteller Helly Hansen (plus 24 Prozent). Der größte dieser Gruppierung, die im Dax gelistete Adidas-Gruppe, wächst auch neuesten Veröffentlichungen zufolge vor allem mit jenen Sportschuhen, die die Menschen in erster Linie nicht anziehen, um damit Sport zu treiben. Adidas-Chef Kasper Rorsted betonte auf der vergangenen Präsentation der Halbjahreszahlen im September die Bedeutung der Freizeit-Sportkollektion „Adidas Originals“ mit den Worten: „Das ist die wichtigste Grundlage, die wir haben.“