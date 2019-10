Kriselnde Modeketten „Die Casualisierung der Mode ist kaum auszuhalten“

Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die Auflistung der 100 größten europäischen Modemarken-Anbieter der Fachzeitschrift „Textilwirtschaft“ für das Jahr 2018. Zu den größten Gewinnern zählen im vergangenen Jahr auffallend viele Luxusschneider: Der französische Mode-Konzern Kering mit den Marken Gucci, Bottega Veneta und Brioni wuchs um kraftstrotzende 26,3 Prozent (auf 13,7 Milliarden Euro), der Wettbewerber LVMH mit den Marken Louis Vuitton, Dior und Marc Jacobs um ebenfalls erstaunliche 19,3 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro. Auch Moncler (plus 18,9 Prozent), Versace (plus 16,3 Prozent), Chanel (plus 13,4 Prozent) und Hermès (plus 7,5 Prozent) offenbarten wenig Probleme.