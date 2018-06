Kriselnde Warenhauskette: Fusionspläne könnten Sanierungstarifvertrag für Kaufhof verzögern

„Es macht wenig Sinn, so zu tun, als ob nichts wäre.“ Damit spielte er auf Gespräche über eine mögliche Fusion von Karstadt und Kaufhof an und die damit verbundene Unsicherheiten für die Arbeitnehmer. So sei etwa auch offen, ob mögliche Investitionszusagen des Kaufhof-Managements bei einer Neuaufstellung und einer Fusion mit Karstadt Bestand haben würden.