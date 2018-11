Kriselnder Möbelhändler Steinhoff bekommt zu Jahresbeginn neuen Chef

Seit Ende 2017 steckt der in einen Bilanzskandal verwickelte Konzern - mit niederländischer Rechtsform und operativem Sitz in Südafrika - in einer schweren Krise. Damals begannen die Ermittlungen wegen Bilanzunregelmäßigkeiten, und der frühere Chef Markus Jooste musste gehen. Seitdem steckt das Unternehmen im Umbau und hat sich von einigen Töchtern getrennt. So ging etwa die deutsche Möbelkette Poco an den österreichischen Möbelhändler XXXLutz.