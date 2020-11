Krisengespräche Verdi unterstützt Tuifly-Beschäftigte im Streit um Kündigungen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi unterstützt die Beschäftigten der Tuifly im Streit mit der Unternehmensführung über drohende Kündigungen. Mit Hilfe von Steuergeldern sollten Arbeitsplätze ins Ausland verlagert und die Tuifly in Deutschland zusammengeschrumpft werden, kritisierte Verdi-Tarifsekretär Marian Drews am Sonntag. „Hier vollzieht eine funktionierende deutsche Airline Flucht aus demokratischer Mitbestimmung und Tarifverträgen“, wurde er in einer Verdi-Mitteilung zitiert.