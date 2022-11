Kritik an One-Love-Entscheidung des DFB Nach Rewes Sponsor-Stopp: So reagieren die anderen DFB-Sponsoren

Die Kölner Supermarktkette Rewe reagierte schnell und überraschend: Mit sofortiger Wirkung beende der Konzern seine Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), verkündete Rewe am Dienstagvormittag. Vorausgegangen war am Montag eine Entscheidung des Fußballweltverbands Fifa: Die Kapitäne der nationalen Fußballverbände dürfen bei der aktuell ausgetragenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nicht mit der „One Love“-Kapitänsbinde auflaufen, einer in Regenbogenfarben gehaltenen Armbinde, die als Zeichen für Diversität und Menschenrechte angesehen wird.