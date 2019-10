Kritischer Tweet NBA-Boss verrät: China wollte Rockets-Manager gefeuert sehen

Das Pekinger Außenministerium dementierte allerdings ein offizielles Verlangen: „Die chinesische Regierung hat niemals eine solche Forderung gestellt“, sagte der Sprecher am Freitag vor der Presse in Peking. Die Äußerungen von Morey hatten in China eine Welle der Empörung ausgelöst. Der Rockets-Manager hatte auf Twitter ein Bild mit den Worten „Fight for Freedom - Stand with Hong Kong“ veröffentlicht - Kämpft für die Freiheit, unterstützt Hongkong.