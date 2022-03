Allerdings „wird diese Freude nun maßgeblich von den schrecklichen Bildern aus der Ukraine überlagert“, sagt Radeberger-Sprecherin Birte Kleppien. „Es fühlt sich nicht richtig an, über Lockerungen in der Gastronomie zu jubeln und wirtschaftlich aussichtsreiche Prognosen zu geben, wenn nur zwei Flugstunden entfernt ein blutiger Krieg um keine geringeren Werte als Freiheit, Demokratie und Souveränität eines Landes geführt wird.“ Das dürften wohl auch viele Gäste so sehen.



