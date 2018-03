Küchenhersteller: Alno liefert nach der Insolvenz wieder Küchen aus

PfullendorfMonatelang war das Werk 1 wie ausgestorben. Jetzt rauschen und summen hier wieder dutzende Maschinen, es riecht nach frischem Holz. Mitarbeiter in T-Shirt oder Blaumann legen laminierte Spanplatten aufs Band, andere kontrollieren die Einstellungen der Maschine am Computer. Die „Neue Alno“ hat nach der Insolvenz des Pfullendorfer Küchenherstellers Alno AG vor wenigen Tagen ihre Produktion aufgenommen. Die ersten Schränke und Küchenzeilen gehen an einen Appartement-Komplex in Istanbul.