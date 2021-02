Künftiger Amazon-CEO Andy Jassy Analytisch und detailversessen: Das ist der neue Amazon-Chef

Allerdings rechnete niemand damit, dass Bezos so schnell den Posten als Vorstandschef übergeben würde. Was daran liegt, dass sich Bezos nun auch auf die kommenden Auseinandersetzungen mit den Wettbewerbshütern fokussieren kann, denen die Marktmacht des Konzernriesen schon länger ein Dorn im Auge ist. Diskutiert wird sogar ein Aufbrechen von Amazon.



Bezos ist übrigens mit 10,6 Prozent weiterhin auch der größte Aktionär von Amazon. „Es ist eher wie eine Umstrukturierung, Jeff bleibt uns erhalten“, spielte Finanzchef Brian Olsavsky die Personalie vor Analysten herunter. Trotzdem Jassys Geduld und Treue haben sich nun ausgezahlt. Er wird künftig einen der mächtigen Konzerne der Welt lenken. Eine ruhige Fahrt, so viel ist schon jetzt klar, wird es nicht werden.



