Künstliche Knappheit Wir wollen immer das, was wir nicht haben können

Die Luxusuhrenmarke Rolex wendet die genannten Konzepte auf einige ihrer Modelle an. Die Preise des Schweizer Uhrenkonzerns starten im mittleren vierstelligen Eurobereich – nach oben gibt es keine Grenzen. Besonders gefragt sind die Sportuhren des Luxusuhrenherstellers, namentlich die Modelle der Rolex Daytona oder Rolex GMT Master 2. In Deutschland können die Kunden zurzeit keine Bestellungen mehr aufgeben, bestätigt ein Juwelier gegenüber der WirtschaftsWoche. Bei den großen Schmuckhäusern liegen pro Filiale bereits bis zu 300 Vorbestellungen für die genannten Uhrenmodelle vor. Jährlich werden aber nur bis zu fünf Stück pro Filiale ausgeliefert, da Rolex den Händlern nicht mehr der Sportuhren zuteilt. Wäre man der Letzte auf der Liste, käme das Schmuckstück frühestens in 60 Jahren.



Ein weiterer Grund für die große Nachfrage sind positive Emotionen, die der Kunde mit dem Produkt in Verbindung bringt. Dabei tendieren die Leute dazu, Nachteile wie beispielsweise die lange Wartezeit oder hohe Preise zu ignorieren.