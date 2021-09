Kuhmilch versus Haferdrink „Milch bleibt unser Kerngeschäft“

Auf der einen Seite soll die Kuhmilch beworben werden, auf der anderen Seite produzieren viele Unternehmen – auch Gropper – alles Mögliche in veganen oder vegetarischen Varianten. Wie passt das zusammen?

Unser Ziel ist es, die vielfältigen Geschmäcker zu bedienen und für diese Nachfrage zu produzieren. Die Märkte verändern sich und wir sind schnell, innovationsstark und haben das Know-how, um diese Produkte herzustellen. Mit unserer Tochter Better Plant produzieren wir seit knapp drei Jahren verschiedene vegane Produkte als Eigenmarke für Discountketten. Dabei handelt es sich zum einen um Hafer-, Kokos-Reis- und Mandeldrinks, weiterhin um vegane Kaffeegetränke auf Mandel- und Haferbasis sowie Sojaghurts in Natur und Fruchtvarianten. Der Markt für pflanzliche Produkte ist vorhanden, auf überschaubarem Niveau, aber er wächst. Das liegt neben der zunehmenden Zahl an Veganern auch an dem größer werdenden Kreis der Flexitarier, die bei Milch- und bei pflanzlichen Produkten zugreifen.