Kundenansturm vor Weihnachten Weshalb Sie Lebensmittel fürs Fest besser vor dem 19. Dezember kaufen sollten

Dieses Jahr könnte der Ansturm sogar noch größer ausfallen. Denn zum einen verschärfen die Corona-Folgen und -Beschränkungen die Lage. Zum anderen sorgt schlicht der Kalendereffekt für zusätzlichen Bedarf. So liegt der 24. Dezember 2020 an einem Donnerstag. An diesem Tag sind die Geschäfte normalerweise nur bis 14 Uhr geöffnet. Die darauf folgenden Weihnachtsfeiertage, an denen Supermärkte und Discounter generell geschlossen sind, fallen auf Freitag und Samstag. Am darauf folgenden Sonntag sind die Läden ebenfalls zu.