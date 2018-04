Amazon, QVC, Mymuesli und Co.: Die beliebtesten Online-Shops

Alles rund ums Tier gibt es bei Zooplus. In der Kategorie Fast Moving Consumer Goods wurden unter anderem auch dm, Douglas und MyMuesli bewertet. Zooplus wurde in allen Kategorien besser als der Branchendurchschnitt bewertet. Besonders in der Kategorie Bestellabschluss liegt Zooplus vorne. Das liegt an einer guten Übersicht über die wichtigsten Daten, gut erkennbaren Produktbildern und der Möglichkeit, beim Bestellabschluss die gewünschte Menge einzelner Produkte zu korrigieren. Zooplus erreicht einen Online-Shop-Index von 9,25.