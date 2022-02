Kurioser Branchenwechsel Baby-Walz-Manager wird Entwicklungshelfer

Roppel löst Plan-Deutschland-Gründer Werner Bauch ab, der seit 1997 Vorstandsvorsitzender gewesen ist. Wie Roppel selbst über seinen Wechsel aus der Wirtschaft in die Entwicklungshilfe denkt? „Die Ziele einer NGO und eines Unternehmens sind in der Tat unterschiedliche“, sagt der 57-Jährige. Einerseits gehe es darum, sich für Menschen einzusetzen, andererseits um die Absicht, Gewinn zu erzielen. „Aber für beides braucht es Organisation und Management. Die Aufgaben für die Führung sind also gar nicht so unterschiedlich.“ Zudem sieht er zwischen den Zielen von Unternehmen und NGOs keinen Widerspruch, eher eine Wechselwirkung. Beides hat seine Berechtigung. Nur wirtschaftlicher Erfolg von Unternehmen sorge für Mittel, um das Leben von Menschen zu verbessern. Und das wiederum wirke sinnstiftend. „Insofern halte ich es für sehr sinnvoll, meine Fähigkeiten langfristig für die Kinderrechte einzusetzen.“