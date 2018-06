Landwirtschaft: Heidelbeer-Boom kurbelt Importraten an

Deutsche Höfe bauen Kulturheidelbeeren vor allem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg an. In Brandenburg soll die Ernte offiziell in dieser Woche beginnen. Auch Husmann legt nun los, sein Hof liegt zwischen Hannover und Bremen in Borstel. Diesmal seien die Heidelbeeren rund zwei Wochen früher reif als sonst, sagt Husmann. „Die ersten sind blau.“