 Landwirtschaft: Saatguthersteller KWS ändert Rechtsform für mehr Wachstum

EinbeckDer Saatguthersteller KWS setzt mit neuer Rechtsform auf mehr Schlagkraft. Aus einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) soll voraussichtlich im ersten Quartal 2019 eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (SE & Co. KGaA) werden, wie das Unternehmen am Freitag nach einem Beschluss der Hauptversammlung mitteilte. KWS will sich so mehr Luft zum Ausbau seines Geschäfts verschaffen.