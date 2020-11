Landwirtschaftsministerin Chefs von Aldi, Edeka, Rewe und Lidl beschweren sich über Julia Klöckner

Die Chefs von Aldi, Edeka, Rewe und der Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, haben sich in Protestbriefen an Bundeskanzlerin Angela Merkel und weitere Mitglieder des Bundeskabinetts über Aussagen von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner beschwert. In einer Pressekonferenz vom 18. November zum Gesetz gegen unlautere Praktiken in der Lebensmittelkette habe Klöckner „die großen Lebensmittelhandelsunternehmen kollektiv öffentlich scharf angegriffen“, heißt es in dem Schreiben, das der WirtschaftsWoche vorliegt. „Wir als Unternehmer und Manager der führenden Lebensmittelhändler sind mehr als irritiert, dass eine Bundesministerin öffentlich Vorwürfe äußert, die jeglicher sachgerechten Würdigung widersprechen.“