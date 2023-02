Lars Braun Tipps vom Herrenausstatter: Was Mann tragen kann

Ohne den 2010 installierten Onlineshop sähe das jedoch anders aus. Dessen Anteil am Umsatz, sagt Braun im Gespräch mit der WirtschaftsWoche, liege inzwischen bei deutlich über 50 Prozent. Zum Gewinn macht das Unternehmen keine Angaben.



Dafür gibt Braun Auskunft darüber, was er im Angebot hat – und was tunlichst in keinen Kleiderschrank gehöre. Absolutes No-Go: Micky-Maus-Motive auf Strümpfen. Bunte Socken hält er für zulässig – nur nicht zur Krawatte. Out seien Manschettenknöpfe. Die trage er „vielleicht noch zweimal im Jahr“. Einen Hut setze er „persönlich nur zu Faschingsveranstaltungen“ auf.