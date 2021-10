Lebensmittel Bakterien in tiefgefrorenen Bio-Kräutern – Rückruf bei Rewe

Nach dem Nachweis von Bakterien werden tiefgefrorene Bio-Kräuter von Rewe in mehreren Bundesländern zurückgerufen. Es handelt sich um eine 50-Gramm-Packung mit dem Namen „Rewe Bio, 6-Kräuter“ und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.2022, wie das Portal lebensmittelwarnung.de am Freitag mitteilte. Die Herstellerfirma Öko Service GmbH mit Sitz im niedersächsischen Hilter am Teutoburger Wald schrieb auf ihrer Internetseite: „Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.“