Lebensmittel-Innovation Die schwierige Suche nach der Milch aus dem Labor

Auch Wohlgensinger gibt sich industriefreundlich: „Wir wollen nicht die Milchindustrie angreifen“, erklärt er selbstbewusst. „Vielmehr möchten wir einen Weg finden, den kranken Teil der Milchindustrie, also den Massenmarkt mit schlechter Tierhaltung, langfristig zu ersetzen – und zwar so, dass der Konsument keinen Unterschied bemerkt. Der soll nicht auf das verzichten, was er gerne mag.“ Es ist aber fraglich, ob die milliardenschweren Milchindustriefirmen auch mit den kleinen Emporkömmlingen kooperieren, wie es zunehmend in der Fleischindustrie zu beobachten ist. Hier investierte etwa die niedersächsische PHW-Gruppe (Wiesenhof) in das kalifornische Start-up Beyond Meat (mit dem populären „Beyond Burger“) und in die israelische Firma Supermeat, die künstlich erzeugtes Hühnerfleisch produzieren will.