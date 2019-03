Lebensmittel-Kennzeichnung Was der Nutri-Score wirklich bringt

Tatsächlich muss man Produkte mit dem Nutri-Score auch Anfang März 2019 noch in den französischen Regalen suchen. Die Regierung in Paris hatte seine Anwendung im Oktober 2017 nach einer Reihe von Lebensmittelskandalen empfohlen. Die bisherigen Nährwertangaben würden oft als kompliziert und unverständlich erachtet, argumentierte sie. Eine europaweit verpflichtende einfachere Kennzeichnung war an der Uneinigkeit der EU-Mitgliedstaaten gescheitert. Derzeit machen rund 80 Unternehmen und Marken mit - von mehreren tausend, die sich in einem gut sortierten Supermarkt finden lassen. Allerdings sind selbst bei ihnen nur einzelne ihrer Produkte gekennzeichnet.