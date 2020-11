Lebensmittel: Nestle verkauft chinesische Marke für Erdnussmilch- und Reisprodukte

Yinlu wird für Nestle in China weiterhin trinkfertige Nescafe-Produkte herstellen und in den meisten Regionen des Landes vertreiben. Auch Eistee der Marke Nestea werde die Firma in Lizenz weiter herstellen und in mehreren Provinzen vertreiben. Nestle bekräftigte sein Engagement in China, dem zweitgrößten Markt des Konzerns mit einem Umsatz von nahezu sieben Milliarden Franken im vergangenen Jahr. In den letzten fünf Jahren seien rund 800 Millionen Franken in dem Land investiert worden.