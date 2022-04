Lebensmittel: Verkauf von Speiseöl und Mehl seit Kriegsbeginn stark gestiegen

Wie im Corona-Lockdown hamstern die Deutschen seit dem Ukrainekrieg wieder bestimmte Lebensmittel. Dies zeigen stark steigende Verkaufszahlen für Mehl und Speiseöl ab dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. So war die Nachfrage nach Speiseöl in der Woche vom 7. bis 13. März mehr als doppelt so hoch (plus 123 Prozent) wie ein knappes halbes Jahr zuvor im September 2021. Die Nachfrage nach Mehl verdreifachte sich (plus 206 Prozent).