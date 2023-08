Lebensmittelbranche: Aldi Süd expandiert mit Übernahme in den USA

Der Zukauf unterstütze die Expansion der Kette in den USA, sagte der dortige Aldi-Chef Jason Hart. Der deutsche Discounter betreibt über 2100 Filialen in den USA. Bis zum Jahresende sollen es Hart zufolge über 2400 Märkte werden. Die Übernahme solle in der ersten Hälfte 2024 abgeschlossen werden.