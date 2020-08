Lebensmittelbranche Fleischindustrie will mit Gewerkschaft über Tarifvertrag sprechen

Angesichts der geplanten schärferen Regeln für die Fleischindustrie will die Branche einen flächendeckenden Tarifvertrag aushandeln. „Wir wollen eine Lösung und streben zeitnahe Gespräche mit der Gewerkschaft NGG an“, sagte der Vorsitzende des Sozialpolitischen Ausschusses der Fleischwirtschaft, Theo Egbers, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). In dem Vertrag sollten Fragen wie Mindestlohn, Wohnunterbringung der Arbeiter sowie der mögliche Einsatz von Leiharbeitern geklärt werden. „Was die Höhe eines möglichen Mindestlohns angeht, sind wir offen. Details gilt es in den Verhandlungen zu klären.“