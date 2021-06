Lebensmitteldiscounter: Aldi und Lidl forcieren Auslandsexpansion

Auch das Schwesterunternehmen Aldi Süd forciert seine Auslandsexpansion, etwa in den USA, Großbritannien und China. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin betreibt ALDI U.S. momentan fast 2.100 Filialen und „ist auf dem Weg, im nächsten Jahr der drittgrößte Lebensmittelhändler in den USA zu werden“. Dafür sollen dieses Jahr „rund 100 neue Filialen eröffnet werden“. ALDI U.S. habe außerdem das E-Commerce-Angebot erweitert und biete „in fast allen Filialen einen Lieferservice für Lebensmittel sowie in fast 1000 Filialen eine Selbstabholung von Lebensmitteln an.“ In Großbritannien plant Aldi Süd nach Angaben der Sprecherin „in den nächsten zwei Jahren 100 neue Filialen“ zu eröffnen und will im laufenden Jahr 4000 neue Arbeitsplätze schaffen. Selbst China bleibe „ein wichtiger Markt“ für Aldi Süd, teilt das Unternehmen mit. „Der Fokus liegt weiterhin auf dem Aufbau einer langfristigen Präsenz von Aldi in China“. Bislang betreibt der deutsche Discounter dort neben einem Onlineangebot nach eigenen Angaben insgesamt 15 Filialen.