Lebensmittelfirma: Beyond Meat mit starkem Wachstum – Aktie schießt in die Höhe

Beyond Meat stellt Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis her und hat vor allem mit veganen Burgern, die in Deutschland bei der Großhandelskette Metro und seit kurzem auch beim Discounter Lidl verkauft werden, einen Hype ausgelöst. Das Unternehmen ging Anfang Mai in New York an die Börse, dabei gelang eine der erfolgreichsten Premieren seit Jahren. Der Ansturm auf die Aktien riss bislang nicht ab, der Kurs lag zuletzt mehr als 300 Prozent über dem Ausgabepreis.