Lebensmittelhandel Der Rewe-Chef erzieht zu Abwanderung und Deindustrialisierung

Denn Souques Satz von der Erziehung liefert einen unverblümten Einblick in die Machtverhältnisse in der Konsumgüterindustrie. Wer erziehen kann, hat die Macht zu bestimmen: in diesem Fall über die Preise. Viele mittelständische Lebensmittelhersteller verkaufen ihre Ware vor allem an die vier großen deutschen Handelsgruppen – Rewe, Edeka, Aldi und die Lidl-Mutter Schwarz. Fällt nur einer der Händler als Kunde aus, sind diese Hersteller der Pleite sehr nahe.