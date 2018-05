Edeka droht online den Anschluss zu verlieren

Letzteren schickt Mosa nun ins digitale Rennen, um Amazon Paroli zu bieten – wenn auch bislang nur in Berlin und München. Doch selbst da haperte es zuletzt. Edeka musste Systemabstürze und Probleme mit Lieferterminen einräumen. Kunden klagten zudem über Lücken im Sortiment. Nun arbeite man an einer grundlegenden Optimierung, heißt es. An der soll auch Dominique Locher, Ex-Manager der Migros-Online-Tochter LeShop mitarbeiten. Als dessen oberste Mission gilt es, Bringmeister in die schwarzen Zahlen zu hieven. Erst anschließend soll das Konzept womöglich ausgerollt werden. Ein riskanter Kurs, schließlich bauen Edekas Rivalen ihre Online-Präsenzen zügig aus. „Wenn man bedenkt, wie dynamisch Amazon in den Markt prescht, kann das schnell zum Problem werden“, sagt Experte Heinemann.