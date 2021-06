Lebensmittelhandel Edeka plant Aus für Discounter NP – Läden werden umgewandelt

Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka sieht keine Zukunft mehr für seine vor allem in Norddeutschland bekannte Discountkette NP. Die rund 330 NP-Märkte soll bis 2026 in Filialen der Ketten Edeka oder Nah & Gut umgewandelt werden, wie eine Sprecherin der Edeka-Region Minden-Hannover am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte die „Lebensmittel Zeitung“ darüber berichtet.