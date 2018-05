„Edekas dezentrale Struktur stärkt zwar das Engagement der Kaufleute vor Ort in ihren Läden, sorgt auf nationaler Ebene aber für Reibungsverluste und bremst insbesondere digitale Innovationen aus“, sagt Heinemann. Ähnliche Strukturprobleme hatten einst schon bei MediaSaturn für Probleme im Online-Handel gesorgt. Nur mühsam bekam der Elektronikhändler letztlich die Kurve im E-Commerce. Immerhin, Edekas regionale Zersplitterung erschwert zwar den Aufbau und Betrieb eines nationalen Online-Shops. Einzelne Regionen scheinen aber durchaus gewillt, im Netz künftig stärker zu experimentieren. So hat sich Edeka Rhein-Ruhr am deutschen Ableger des holländischen Online-Players Picnic mit 20 Prozent beteiligt. In Deutschland ist Picnic zwar gerade erst in Neuss bei Düsseldorf gestartet und ansonsten weitgehend unbekannt. Doch in der holländischen Heimat ist das Unternehmen durchaus erfolgreich. Dort fahren die kleinen Lieferwagen des E-Food-Spezialisten bereits in drei Dutzend Städten zur Kundschaft. Davon ist Edeka indes noch weit entfernt.