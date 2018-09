Lebensmittelhandel Rewe will mit neuem Verteilzentrum in Online-Handel wachsen

KölnDer Einzelhandels- und Touristikkonzern Rewe will mit einem neuen Verteilzentrum in Köln seine Position im wachsenden Online-Handel mit Lebensmitteln ausbauen. Das rund 80 Millionen Euro teure Zentrum wurde am Freitag eröffnet. „Wir sind damit mindestens im deutschen Lebensmittelhandel Spitzenreiter und Trendsetter“, erklärte Rewe-Chef Lionel Souque. Mit dem stark automatisierten Verteilzentrum will Rewe im Online-Handel wirtschaftlicher arbeiten. Zudem wollen die Kölner mit dem Zentrum, in dem rund 600 Menschen arbeiten sollen, den Grundstein für weiteres Wachstum legen.