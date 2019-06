Lebensmittelinnovation Warum Beyond Meat so erfolgreich ist

So wie Verbraucher sich jetzt häufiger fragten, ob es diese Flugreise wirklich sein muss, sagt Kägi, „so fragen sie sich nun auch, ob es der Burger sein muss – oder ob es nicht eine fleischlose Alternative sein darf.“ Dabei sind die Produkte und auch die Geschäftsidee von Beyond Meat nicht neu, - vegetarische Burgerbratlinge gibt es schließlich schon lange -, „aber es ist der Zeitgeist, der ihnen jetzt Rückenwind verschafft. Sie sind genau im richtigen Moment mit dem richtigen Produkt gekommen.“



Jener Zeitgeist, geprägt durch die „Fridays for Future“-Bewegung und den Erfolg der Grünen, propagiert Verzicht auf Fleisch, Reduzierung des Treibhausgases und des Wasserverbrauchs und damit: Klimarettung. All dies kommt auch in den fleischlosen Bratlingen zusammen.