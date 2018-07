Lebensmittelkonzern: Boykott in Marokko bremst Danone

FrankfurtDer französische Lebensmittelkonzern Danone verliert wegen eines Boykotts in Marokko an Tempo. Der Kundenstreik werde auch im zweiten Halbjahr die Ergebnisse des weltgrößten Joghurtherstellers belasten, erklärte der Konzern am Freitag. Verbraucher werfen Danone und anderen großen Firmen vor, ihre Marktmacht in Marokko zu missbrauchen und überhöhte Preise zu verlangen.