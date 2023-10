Lebensmittelkonzern: Nestlé schafft Wachstum nur dank Preiserhöhungen – Aktie sackt ab

Die Preissteigerungen der vergangenen Quartale hinterlassen beim Nahrungsmittelriesen Nestlé Bremsspuren. Zwar fuhr der Schweizer Konzern in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 68,8 Milliarden Franken ein, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte. Das organische Wachstum von 7,8 Prozent schaffte der Hersteller von Nespresso, Maggi, KitKat und Perrier aber nur dank Preiserhöhungen, während die Volumen zum fünften Mal in Folge schrumpften.