Lebensmittelkonzern: Nestlé traut sich nach Wachstumsschub im dritten Quartal mehr zu

Eine Entscheidung über die zur Disposition gestellten Geschäftsbereiche – Teile des Wassergeschäfts in Nordamerika sowie das Yinlu-Geschäft mit Erdnussmilch und Reisporridge-Konserven in China – stellte Schneider für Anfang kommenden Jahres in Aussicht. Insidern zufolge hat Nestle jüngst mit dem Verkaufsprozess für das nordamerikanische Wassergeschäft begonnen.