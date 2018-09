Lebensmittelkonzern Nestlé trennt sich von seiner Lebensversicherungssparte

Der Kaufpreis für das Lebensversicherungsgeschäft betrage 1,55 Milliarden Dollar in bar, teilte der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller mit Marken wie Maggi oder Nespresso am Montagabend mit. Der Schritt ermögliche Nestlé, weiter in das Kerngeschäft mit Lebensmitteln zu investieren.